إدارة "النازحين" في اليمن تندِّد بهجوم الحوثيين على المخيمات بمديرية حرض

أدانت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن الهجوم الذي نفذته ميليشيا التمرد الحوثي على مخيم النازحين في حرض، وطالبت الأمم المتحدة والمنظمات المهتمة بتأمين الحماية لهم.

وقالت الوحدة، في بيان بثّته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية: "إنَّ قصف مخيمات النازحين المدنيين العزل جريمة بشعة تجرمها القوانين الدولية والمبادئ الإنسانية والأخلاقية وتعدّ من جرائم الحرب وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي".

وطالبت الأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية المهتمة بالنازحين بحماية المدنيين من انتهاكات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران وإدانة هجومها على مخيم للنازحين في مديرية حرض التابعة لمحافظة حجة، شمال غرب اليمن.

وشدَّدت الوحدة على ضرورة ممارسة المجتمع الدولي ضغوطات على الحوثيين للتوقف عن قصف تجمعات النازحين.

وذكر البيان أنَّ الجريمة تأتي ضمن مسلسل جرائم تتمثل في استهداف ميليشيا الحوثي المسلحة لتجمعات النازحين سواء في الحديدة أو الخانق بصنعاء وأخيرًا في محافظة حجة.