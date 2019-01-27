الجيش اليمني يستعيد مناطق ومواقع جديدة في حيدان غربي صعدة

استعاد الجيش اليمني عدة مناطق ومواقع جديدة في مديرية حيدان غربي محافظة صعدة شمالي البلاد، وذلك عقب معارك ضارية خاضها ضد ميليشيا المتمردين الحوثيين المدعومة من إيران.

ونقل موقع "سبتمبر نت"، التابع لوزارة الدفاع اليمنية، عن مصدر عسكري يمني، قوله: "إنَّ وحدات من الجيش تابعة لألوية العروبة بقيادة العميد عبدالكريم السدعي، فرضت سيطرتها خلال معارك الأيام الماضية على جبال النغيرة والصافية والضرائب والعشش والمسواح ووادي الصافية وتباب وادي خلب وكوع مران".

وأضاف المصدر أنَّ ألوية العروبة استعادت أيضًا قرى المروة والشعب وبيت جيلان والمفجر والكسارة وصولًا إلى طريق الرمادية ومفرق جمعة بني فاضل، وأسفرت المعارك عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر الميليشيا الانقلابية، بينهم قيادات ميدانية، وتدمير عدد كبير من الآليات القتالية التابعة لها.

وفي مديرية رازح بذات المحافظة، تمكنت قوات يمنية تابعة للواء السابع حرس حدود، من السيطرة على تبة شبان وموقع سوار وعدد من التباب المطلة على العريشة عقب شن هجوم مباغت على مواقع الميليشيا الحوثية هناك.

وفي السياق ذاته نجح الفريق الهندسي التابع للواء من انتشال أكثر من ثلاثين عبوة ناسفة زرعتها الميليشيات في القرى والطرقات.