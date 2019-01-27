شكرا لقرائتكم خبر عن كأنها على قيد الحياة.. شاهد: جسد أم كلثوم بتقنية الهيلوغرام يظهر على مسرح المرايا بـ العلا بعد وفاتها بـ 40 عاما! ((شاهد فيديو)) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -



استعان القائمون على مسرح ”المرايا“ بمدينة العلا، بتقنية الهولوغرام، والتي أحيت أم كلثوم، وأعادتها للحياة مجددا، فظهرت وكأنها تقف على المسرح وتغني أجمل أغانيها لجمهورها.

وظل الجمهور يترقب لحظة صعود أم كلثوم على المسرح، ثم طلت عليهم فجأة وكانت ترتدي فستانا أحمرا، ثم ألقت روائع أغانيها والتي لحنها لها كبار الملحنيين.

وبمجرد أن رأى الجمهور ”كوكب الشرق“، بدأ الجميع يهتف لها بتصفيق حار، خاصة وأن المجسم أظهرها بالفعل وكأنها حية، رغم وفاتها بـ عقود.

وكان القائمون على المسرح قد استعانوا بالفنانة المصرية صابرين لإنجاح تلك التجربة التي ألهبت حماس الجمهور.

وتعتمد تقنية ”الهولوغرام“،على التقاط جزيئاتِ الضوء المتناثرة على جسم ما، ومن ثم عرضه على هيئة صورة ثلاثية الأبعاد مطابقة لشكل الجسم الحقيقي (وأبعاده أيضًا في بعض الأحيان)، وأشهر الأمثلة على استخدام تلك التقنية، هو سلسلة أفلام حرب النجوم (Star Wars).

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عيسى

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