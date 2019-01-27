شكرا لقرائتكم خبر عن قبائل حجور تكشف رسميا موقف التحالف والشرعية وحقيقة انشقاق قيادات عسكرية وانسحاب عشرات الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

نفت مصادر قبلية في مقاومة حجور بمحافظة حجة لـ"يمن الغد" قبل قليل وجود اي تدخل لـ #التحالف_العربي والشرعية في مساندة مقاومة #حجور حتى الان.

وقالت مصادر أن كل ما يتم تناقله عن #غارات وانشقاقات لقيادات عسكرية لا اساس لها من الصحة وما يتم ان #القبائل تساند بعضها ضد #الحوثي في ظل تجاهل تام للشرعية والتحالف".

وفي سياق متصل نقل عن قبائل حجور "أن عشرات #الحوثيين من ابناء #حجور انسحبوا قبل قليل من صفوف المليشيات وانضموا الى جانب قبائلهم في الدفاع عن الشرف والعرض والأرض ومقاومة طغيان #الحوثي ".. وسط أنباء عن وجود قيادات حوثية من أبناء حجور بين المنسحبين..