شكرا لقرائتكم خبر عن قبائل حجور تكشف رسميا موقف التحالف والشرعية وحقيقة انشقاق قيادات عسكرية وانسحاب عشرات الحوثيين والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
نفت مصادر قبلية في مقاومة حجور بمحافظة حجة لـ"يمن الغد" قبل قليل وجود اي تدخل لـ #التحالف_العربي والشرعية في مساندة مقاومة #حجور حتى الان.
وقالت مصادر أن كل ما يتم تناقله عن #غارات وانشقاقات لقيادات عسكرية لا اساس لها من الصحة وما يتم ان #القبائل تساند بعضها ضد #الحوثي في ظل تجاهل تام للشرعية والتحالف".
وفي سياق متصل نقل عن قبائل حجور "أن عشرات #الحوثيين من ابناء #حجور انسحبوا قبل قليل من صفوف المليشيات وانضموا الى جانب قبائلهم في الدفاع عن الشرف والعرض والأرض ومقاومة طغيان #الحوثي ".. وسط أنباء عن وجود قيادات حوثية من أبناء حجور بين المنسحبين..
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