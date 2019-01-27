شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تتحدى وتبدأ التنقيب عن النفط والغاز حول قبرص والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن تركيا ستبدأ التنقيب عن الموارد حول قبرص، في خطوة قد تثير التوترات مع جارتيها قبرص واليونان بخصوص ملكية الموارد الطبيعية. وسبق أن أدت محاولات استغلال النفط والغاز في شرق المتوسط إلى توترات بين أثينا وأنقرة. وتتنازع تركيا وحكومة القبارصة اليونانيين المعترف بها دوليا في قبرص حقوق التنقيب عن النفط والغاز بمكامن بحرية في شرق المتوسط من المعتقد غناها بالغاز الطبيعي.

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