شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: المجلس الانتقالي يفاجئ الجميع ويفجر قنبلة مدوية ويكشف بالاسم من يقف وراء قصف قاعدة العند واحراق المصافي والبرقية التي تم إخفاءها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال اللواء أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية التابعة للمجلس الانتقالي بجنوب اليمن، إن حكومة الشرعية لم تشكل لجنة للتحقيق في واقعة قاعدة “العند”، ولدينا معلومات أن أطراف موجودة بالشرعية تعاونت مع الحوثيين لتنفيذ العملية.

وأضاف “بن بريك” في مقابلة مع “سبوتنيك”، نوجه أصابع الاتهام لأطراف موجودة في الشرعية تعاونت مع الحوثيين لتسهيل العملية برمتها، ولو لم يكن هذا التعاون موجودا لما استطاعت الطائرة الوصول للمنصة وقصفها في هذا التوقيت، ولا يمكن للطائرات المسيرة الطيران لمسافات طويلة.

وتابع رئيس الجمعية الوطنية، هناك معلومات استخباراتية وصلت لمؤسسة الرئاسة اليمنية تؤكد احتمالية قيام الحوثيين بضرب العرض العسكري، وقام الرئيس عبدربه منصور هادي بإرسال برقية بإلغاء العرض إلا أن تلك البرقية تم إخفاءها من جانب عمليات الجيش الوطني ولم تصل قيادة المنطقة الرابعة ورئيس هيئة الأركان ومدير هيئة الاستخبارات.

وأشار “بن بريك”، إلى أنه إن لم تكن هناك تلك المعلومات متوفرة فإن العملية لم تكن لتكتمل بتلك الدقة في عمليات الاستهداف والرصد ومعاينة المكان، وما حدث في اليوم التالي كان مخططا أيضا من أطراف في الشرعية عملت على إشعال النار في مصافي عدن لعرقلة جهود التحالف التي تهدف لتوفير الكهرباء للمواطنين في الجنوب وعدن.