عــــــــاجل : ضربة موجعة وخبر صادم لعبد الملك الحوثي ورد قبل قليل من هذه المحافظة .. (شاهـد)

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عدن - ياسمين التهامي - قتل قيادي من مليشيا الحوثي وجرح 6 آخرين اثر تصدي القوات الشرعية لتسلل فاشل حاولت المليشيات من خلاله الوصول لمواقع الامامية في جبهة قانية بالبيضاء. ونقلت وسائل اعلامية عن مصدر عسكري في اللواء 117 مشاه، إن قوات الجيش افشلت محاولة تسلل للمليشيا الحوثية في جبهة قانية. وأكد المصدر مقتل القيادي الحوثي (ابوفهد الريامي) وإصابة خمسة آخرين بجروح مختلفة

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