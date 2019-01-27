شكرا لقرائتكم خبر عن 200 مقاتل قبلي يرجرحون كفة قبائل حجور وضربة قاصمة تربك كل حسابات الحوثي بعد قطع الامدادات وابو علي الحاكم يتدخل ويعلن هذا الامر الخطير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استهدفت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن بثماني غارات، تعزيزات وتجمعات لعناصر الميليشيات في محيط مناطق قبائل حجور بمحافظة حجة.

وذكرت قناة "العربية الحدث" الإخبارية، اليوم السبت، أنه مع استمرار المواجهات بين ميليشيات الحوثي وقبائل حجور بمحافظة حجة شمال غربي اليمن، انضمت قبائل جبهان وذو مسلم وذو كديس للمقاومة القبلية في مديرية كشَر، وشكلت جميعها طوقا دفاعيا منيعا للمديرية والمناطق المجاورة.

وأشارت القناة إلى أن الدعم القبلي بـــــ200 مقاتل أدى إلى قطع خط إمداد ميليشيات ‎الحوثي وأجبر عناصرها على التراجع باتجاه محافظة ‎عمران.

وذكرت مصادر قبلية ان القيادي البارز ابو علي الحاكم طلب شخصيا من القيادات الحوثية تهدئة الامور والتواصل مع شيوخ قبيلة حجور