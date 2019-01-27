ميليشيات التمرد الحوثي تعتقل خالد الرويشان وزير الثقافة السابق

اعتقلت ميليشيا المتمردين الحوثيين، اليوم الأحد، وزير الثقافة اليمني السابق خالد الرويشان. حسبما أوردت قناة العربية في نبأ عاجل.

وكان الجيش الوطني اليمني قد أحرز تقدمًا ميدانيًا جديدًا في شمال محافظة صعدة، معقل الانقلابيين الحوثيين، فيما أعلنت الحكومة الشرعية حصيلة جديدة لخروقات المتمردين للهدنة المُعْلَنَة بمحافظة الحديدة.

وقال قائد اللواء الخامس حرس حدود، العميد سامي القباطي، أمس السبت: إنَّ «قوات من اللواء وبمشاركة وحدات من محور أزال، سيطرت على التباب السود المطلة على الطريق الدولي الرابط بين باقم ومدينة صعدة».

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن قوات الجيش الوطني تمكنت من قطع خط إمداد الميليشيا عن مركز مديرية باقم.

وأسفرت المواجهات عن مقتل 15 مسلحًا من الميليشيا الانقلابية، وجرح العشرات منهم، فيما لاذا الباقون بالفرار باتجاه مناطق مجاورة لمديرية باقم.