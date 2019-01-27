شكرا لقرائتكم خبر عن السلطة المحلية في إب تستنكر الاعتداء على ممتلكات وكيل محافظة إب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استنكرت السلطة المحلية في محافظة إب بشدة ما تقوم به ميليشيا الحوثي الإنقلابة من إعتداء سافر ومتكرر على الممتلكات العامة والخاصة في المحافظة .

وبينة السلطة المحلية في بيان لها أن الحوثيين قاموا بنهب أراضي وممتلكات الشيخ صلاح القادري وكيل محافظة إب في منطقة ورأف وانامر اعلى واسفل بالمحافظة والبناء عليها .

واكدت السلطة المحلية ان الحوثيين يقومون بعملية نهب مستمرة لاعضاء السلطة المحلية في محافظة إب ولكل من يخالفهم في تعدي صارخ لكل الأخلاق والأعراف والقانون الدولي الإنساني .

وقالت السلطة المحلية إن هناك عملية رصد وتوثيق دقيق لكل التجاوزات التي تقوم بها الميليشيا الانقلابية في المحافظة وان مثل هذه التصرفات لن تمر دون عقاب سوا طال الزمن او قصر .

ودعت السلطة المحلية كل المنظمات الدولية الى إدانة مثل هذه التصرفات الهمجية التي تقوم بها كل يوم بحق رجال الدولة وكل اليمنيين الشرفاء الرافضين لانقلاب الحوثي المشؤوم على الدولة .

بدورة اكد الشيخ صلاح القادري عبر صفحته على الفيس بك ان الحوثيين من وصفهم بضعفاء النفوس قاموا بالاعتداء على الأراضي المالك لها للمرة الثالثة على التوالي واضاف القادري ان مثل هذه الاعتداءات المستمرة لن تمر وأنه سيأخذ ما أخذ منه من ممتلكات وأراضي بغير وجه حق وحتى وان تم البناء عليها

كانت هذه تفاصيل خبر السلطة المحلية في إب تستنكر الاعتداء على ممتلكات وكيل محافظة إب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.