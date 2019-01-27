كارثة وبائية جديدة(إنفلونزا الخنازير) تظهر وبقوة في اليمن

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عدن - ياسمين التهامي - اليمن :وفاة واصابة 557 مواطن ب إنفلونزا الخنازير(H1N1)

صرح ناطق وزارة الصحه صنعاء.د/ يوسف الحاضري ل(........) بأن إجمالي عدد الإصابات حتى يوم أمس في 79مديرية بأنفلونزا الخنازير (455)اصابة و(102)وفاة.

وتحتل محافظـــة إب مرتبة متقدمه حيث بلغ عدد المتوفين(21)وإصابات(55)شخص في 16مديرية. هذه الحالات التي وصلت المستشفيات الحكومية والمبلغ بهاإلي يوم 25يناير2019.....

وأضاف قائلا وبعد التأكد من صحة انتشار الوباءقامت وزارة الصحة بدورها في عملية التوعية والتثقيف في كيفية الوقاية من المرض والتنسيق مع المنظمات لتوفير علاج الانفلونزا المسمى تاميفلو (Tamiflu) حيث وفرت الصحة العالمية مؤخرا 1000جرعة لهذا المرض وتم توزيعه للمحافظات عبر وزارة الصحة.

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