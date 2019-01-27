شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صورة الطفل 12 عام ...دافع عن شرفه وعرضه من اعتداء جنسي عليه والمحكمة الابتدائية في دولة حزب الاصلاح بمأرب تحكم عليه بالاعدام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال ناشطون في مجال حقوق الطفل ان المحكمة الابتدائية في مأرب اصدرت حكماً بالاعدام بحق طفل لا يتجاوز عمره 12 عاماً دافع عن شرفه حين حاول احد الاشخاص الاعتداء جنسياً

الطفل مفضل اسماعيل الريمي 11عام نازح مع اسرته الى مارب قاوم ودافع عن شرفه وقام بطعن الجاني وارداه قتيلا وطالب الناشطون بحملة واسعة للدفاع عن الطفل

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