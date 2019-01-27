إدارة مخيمات النازحين تدين قصف مليشيا الحوثي مخيم قرية شليلة بمديرية ‎حرض

عبرت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين عن ادانتها للجريمة البشعة التي نفذتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة ايرانياً والتي استهدفت ،اليوم، مخيم قرية شليلة بمديرية ‎حرض محافظة ‎حجة واسفرت عن استشهاد وجرح مدنيين بينهم نساء واطفال.

وقالت الوحدة التنفيذية في بيان تلقت وكالة الانباء اليمنية(سبأ) نسخة منه "إن قصف مخيمات النازحين المدنيين العزل جريمة بشعة تجرمها القوانين الدولية والمبادئ الإنسانية والأخلاقية وتعتبرها من جرائم الحرب، حيث تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي".

واضاف البيان"ان هذه الجريمة تأتي ضمن مسلسل جرائم تتمثل في استهداف مليشيا الحوثي المسلحة لتجمعات النازحين سواء في الحديدة او الخانق بصنعاء وأخيرا في محافظة حجة ".

ودعا البيان الامم المتحدة وجميع المنظمات الدولية المهتمة بالنازحين وبحماية المدنين من الانتهاكات إلى إدانة هذه الجريمة والضغط على مليشيا الحوثي للتوقف عن قصف تجمعات النازحين.

على سياق منفصل، التقى نائب رئيس الجمهورية نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم السبت، باللجنة الأمنية في مديريات الوادي والصحراء بحضرموت بحضور وكيل المحافظة لشئون مديريات الوادي والصحراء عصام بن حبريش الكثيري وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء وقائد قوات التحالف في حضرموت وعدد من القيادات العسكرية والأمنية.

وناقش نائب الرئيس خلال اللقاء جملة من القضايا والمواضيع المتعلقة بالجانب العسكري والأمني والجهود المبذولة في إطار تطبيع الأوضاع الأمنية في محافظة حضرموت.

ونقل نائب الرئيس تحيات فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن، معبراً عن تقديره لجهود تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعم دولة الإمارات العربية المتحدة ومواقفهم الأخوية الصادقة في دعم الحكومة الشرعية.

وأكد نائب الرئيس بأن الشرعية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية تولي محافظة حضرموت اهتماماً خاصاً كونها تمثل نموذجاً مشرفاً يحتذى به وتمضي بخطى حثيثة نحو دولة النظام والقانون والتأسيس لدولة اتحادية مكونة من ستة أقاليم المتفق عليها من جميع أبناء اليمن.

كما شدد الفريق محسن على بذل المزيد من الجهود في عملية تثبيت الأمن والاستقرار ورفع مستوى اليقظة والحس الأمني لمواجهة التحديات التي تواجه المحافظة.

وتحدث الحاضرون عن جملة من القضايا والموضوعات المرتبطة بتحسين الأداء الأمني وتطويره وتلبية بعض المتطلبات المرتبطة به، معبرين عن تقديرهم لاهتمام ومتابعة القيادة السياسية.