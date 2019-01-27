الهلال الإماراتي يواصل توزيع المساعدات الإنسانية لمناطق الصبيحة

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي صباح اليوم مساعدات غذائية وإيوائية لسكان مناطق "قعوة و البرقاء" بمديرية رأس العارة الواقعة على الشريط الساحلي غرب محافظة لحج.

ويأتي هذا الدعم مواصلة لحملة "قافلة التسامح" التي بدأها الهلال الإماراتي لإغاثة المحتاجين في أيام الشتاء الباردة ودعمهم بالخيام والفرش والبطانيات والسلل الغذائية.

ووزع فريق المتطوعين 115 سلة غذائية لسكان منطقة قعوة، فيما تم توزيع 25 خيمة، 100 بطانية، و 100 فراش لأهالي قرية البرقاء، وتستمر الحملة لتشمل كل القرى الواقعة على الشريط الساحلي.

وكان فريق هيئة الهلال الاحمر الإماراتي، قد وزع خلال يناير الجاري أكثرمن 50 طنا من المساعدات الغذائية استفاد منها 12 ألف من الأسر المحتاجة بالمناطق النائية في محافظة شبوة.

وشملت المساعدات الاحتياجات الأساسية للسكان في مديريات مرخة السفلى ومرخة العليا من المواد التموينية الضرورية والمواد الغذائية.

وتأتي هذه المساعدات في إطار جهود هئية الهلال الاحمر الاماراتي الإغاثية والإنسانية وحرصها على تقديم العون للمحتاجين في المناطق التي تعاني من الظروف الاقتصادية التي تمر بها اليمن.

وثمن المسؤولون في محافظة شبوة هذه المساعدات الإغاثية والإنسانية التي اسهمت بشكل كبير في التخفيف من وطأة معاناة الأسر الفقيرة.

كما اعرب المستفيدون عن شكرهم وامتنانهم لدولة الإمارات وهيئة الهلال الاحمر على المساعدات التي قدمتها في مختلف المجالات والتي كانوا فى امس الحاجة اليها.

وفي وقت سابق من يوم أمس الأثنين، وزع الهلال الأحمر الإماراتي، الزي المدرسي والحقائب المدرسية لطلاب وطالبات التعليم الأساسي في بعض مدارس مديرية المواسط بريف محافظة تعز.

حيث استهدف التوزيع المدارس الأشد احتياجاً، ووزعت لهم الحقائب المدرسية، بحضور العميد ركن عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع، ومدير المديرية أمين شرف، ومدير عام مكتب التربية بالمديرية عبدالحفيظ المنيفي، وعضو المجلس المحلي الشيخ فضل الخامري.

وقال مدير مديرية المواسط أمين شرف، ان الهلال الأحمر الإماراتي يلعب دورا هاما ومهما في خدمة ابناء الحجرية.. متطلعا الى المزيد مما يقدمه الهلال من ترميم مدارس وتوزيع حقائب ليتسلح الطلاب بالعلم، وكذلك ترميم الطرقات.

وأعرب عن شكره لكل الجهود التي ستكون معهم في ظروف الحرب والحاجة التي تقتضيها بوادر الإنسانية والدور العروبي للأشقاء في دولة الإمارات، مطالبا بالمزيد من الدعم، داعيا بقية الدول مساندة اليمنيين ليتجاوزا ظروف الحرب الصعبة.

وبدورة ثمن قائد اللواء 35 مدرع العميد ركن عدنان الحمادي، الدور البارز الذي يقدمه الهلال الاحمر الإماراتي في مناطق الحجرية، من مشاريع تنموية، وتوزيع الحقائب المدرسية وترميم بعض المدارس وبعض المستوصفات الطبية، والمساعدات الإنسانية العديدة. وحيا الحمادي نشاط الهلال الأحمر الإماراتي في مناطق ريف تعز، شاكرا إياهم على كل ما يقدموه وما سيقدمونه لأبناء تعز في ظرف الحرب.

من جانبه أشاد عضو المجلس المحلي بالمديرية الشيخ فضل الخامري بما يقدمه الهلال الأحمر الإماراتي، من مساعدات تعليمية للطلاب، داعيا الأشقاء في الإمارات الى ترميم مدارس عزلة الأخمور، وبقية المدارس المتضررة في ريف الحجرية.