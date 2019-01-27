محافظ صعدة يعزي قائد اللواء الثالث باستشهاد نجل شقيقه

أجرى محافظ محافظة صعدة اللواء هادي طرشان الوائلي اتصالا هاتفيا بقائد اللواء الثالث عروبة العميد عبدالكريم السدعي لتعزيته في استشهاد ابن أخيه والاطلاع على آخر المستجدات في جبهة مران.

وحسب بيان حصل الخليج 365 على نسخة منه، فإنه خلال الاتصال أثنى محافظ صعدة على ابطال الجيش المرابطين في تلك الجبهة الهامة وقدم الشكر الجزيل لهم على صمودهم الاسطوري وتلقينهم مليشيا الحوثي الهزائم المتلاحقة في عقر دارهم ومركز انطلاقتها.

من جانبه أشاد العميد السدعي بمحافظ محافظة صعدة اللواء هادي طرشان الوائلي على الجهود التي يبذلها في جميع الجوانب واهتمامه بالابطال في جميع الجبهات وتواصله المستمر بهم والاطلاع على أحوالهم.

وكان الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، أجرى اتصالاً هاتفياً بقائد لواء العروبة العميد الركن عبدالكريم السدعي، وذلك للوقوف على النجاحات والانتصارات التي يحققها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف الجبهات ومنها محور مران التي تتعزز انتصاراتها وإلحاق الهزائم المتوالية بالميليشيات الحوثية الإيرانية ومن يواليها.

وعبرالرئيس، عن خالص تعازيه للعميد السدعي في استشهاد ابن أخيه، مثمناً التضحيات التي يقدمها حماة الوطن لنصرة اليمن الاتحادي الجديد.

وترحم الرئيس، على شهداء الوطن الذين قدموا دمائهم الزكية في سبيل العزة والكرامة والحرية والانتصار لإرادة الشعب اليمني على قوى الكهنوت والطغيان من ميليشيات الكهنوت الحوثية الإيرانية .. متمنيا الشفاء العاجل للجرحى ومن نصر إلى آخر حتى استعادة الدولة اليمنية كاملة وتطهيرها من دنس الكهنوت.

وكانت قوات الجيش حققت تقدماً في جبهة مران معقل عبدالملك الحوثي ووصلت مراحل متقدمة الفترة الماضية.

ومن التقدم، في 30 ديسمبر الماضي، تمكنت قوات الجيش الوطني من تحرير جبل المجرب، وقرية “ام نعيرة” وأجزاء من قرية “الجارية” الواقعة في قلب وادي ” ليّة”.

وأكد الجيش أن المواجهات أسفرت عن تكبد المليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، ولفت الى أن المليشيا حولت منازل المواطنين في مناطق المواجهات، الى ثكنات لعناصرها، وعمدت الى تفخيخها قبل فرارها منها.

وأكد أن الفرق الهندسية تمكنت من انتزاع وإبطال كميات كبيرة من تلك الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها المليشيا، في المنازل والطرقات العامة.