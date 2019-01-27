إعلان هام من نادي القضاة الجنوبي في عدن ولحج أبين الضالع: الحضور غداً

أصدر نادي القضاة الجنوبي إعلاناً هاماً لأعضائه والقضاة عموماً في عدن ولحج والضالع وأبين بالدعوة إلى الحضور غدا للرد على ما يستهدف القضاة.

وقال الإعلان الذي حصل الخليج 365 على نسخة منه، بأن على عموم القضاة المتواجدين في العاصمة عدن والمحافظات المجاورة [ لحج - أبين - الضالع ] ضرورة الحضور الساعة التاسعة صباح يوم غد الأحد 27 بناير 2019م الى المجمع القضائي الكائن به مقر مجلس القضاء الأعلى.

وأضاف أن الحضور يهدف إلى "التصدي فيما يحاك ضد القضاة بشأن كشوفات تسويات درجاتهم القضائية ولمخالفة المجلس توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بشأنها".

وكان نادي القضاة الجنوبي أعلن الإضراب منذ اشهر على خلفية الأوضاع الصعبة التي يعيشها القضاء وللمطالبة بإصلاحات.

وفي تصريح سابق يقول النادي: منذ أكثر من عقدين من الزمن تم ممارسة الاقصاء والتهميش والظلم ضد قضاة الجنوب وفق أجندة سياسية وحزبية وكان الصبر الحكمة هو منهج القضاة ، ولكن أن يستغل صبرهم وحكمتهم في التعمد باستمرار النيل منهم في ظلمهم وحرمانهم من حقهم في تسويات درجاتهم القضائية المشروعة فهذا غير مقبول مطلقاً.

وأضاف: منذ تحرير عدن من سيطرة الانقلابيين والمكلا من سيطرة تنظيم القاعدة بادر القضاة في الجنوب تلقائيا بتطبيع العمل القضائي في المحاكم والنيابات رغم انعدام الامكانيات وتدمير مقرات السلطة القضائية والاعتداء على القضاة، لم يجد القضاة أي استجابة أو حل لمطالبهم التي حرموا منها سنوات طويلة.

وأكد أن تعليق العمل في المحاكم والنيابات إنما به قضاة الجنوب يسابقوا الزمن قبل فوات أوانه لرد الاعتبار للقاضي كرمز للعدالة، وللسلطة القصائية كعنوان للعدالة.

ويقول النادي في بياي صدر في 8 ديسمبر الماضي: وإذ نذكّر مجلس القضاء الأعلى من أن التجاهل وعدم التعاطي المسئول مع مطالب القضاة المشروعة تتجه جميعها الى تحميل المجلس تبعاتها وتبعات ارتفاع سقف المطالب في القادم من عموم أعضاء السلطة القضائية.

وأضاف أنه "إذ يود المكتب التنفيذي أن يضع الجميع في الصورة من خلال ما تم استعراضه آنفاً مؤكدا بأنه لم يصل الى حل مع مجلس القضاء الأعلى بشأن التسويات للدرجات القضائية، وعلى ذلك فإن ما تقرر في الاجتماع التشاوري الموسع يعتبر سارياً"، كما أكد أن للمكتب التنفيذي الحق في اللجوء الى خيارات أوسع وأعلى، وعلى جميع القضاة أعضاء السلطة القضائية العاملين في جميع مستويات السلطة القضائية التقيد والالتزام والتفاعل مع ذلك " .

كانت هذه تفاصيل خبر إعلان هام من نادي القضاة الجنوبي في عدن ولحج أبين الضالع: الحضور غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.