طارق كرمان يشيد بقبائل كشر.. ويكشف: السيادة في قطر تحت أقدم المحتل.. فيديو

أشاد الناشط والشاعر طارق عبدالسلام عبدالسلام كرمان، بموقف قبائل كشر بمحافظة حجة غرب اليمن لنصرة أبناء قبائل حجور، وأكد أن السيادة في قطر تحت أقدام التركي.

وكتب كرمان وهو شقيق الناشطة توكل كرمان ولكنه تبرأ من أفعالها، بتغريدة نشرها على حسابه في تويتر: قبائل كشر الأبية تلبي داعي الأخوة لأبطال حجور.

وأضاف: ألتحمت قبائل آل السعيدي وآل العمري وآل العثماني وآل وهبان وآل عرجاش بقبائل وفرسان آل أنمشه في موقف وطني وعروبي وأخوي عظيم. وفي المقابل قام أحرار بني ريبان بقطع خطوط إمداد مليشيات الحوثي.

وكان الحوثي بدأ حملة وصفت بالاجرامية ضد ابناء قبيلة حجور في محافظة حجة وسط صمت من الشرعية والعديد من الأطراف .

وقال الكاتب والمحلل السياسي محمد جميح بتغريدة على حسابه: السباق على حجور محموم.

ولو تمكنت القوات الحكومية من دحر الحوثي من مستبأ غرب حجور، فهذا يعني أن الشرعية ستكسب المنطقة الممتدة شرقاً حتى حدود عمران، دون طلقة رصاص واحدة، وهذه قاصمة الظهر للحوثي الذي شن الحرب على حجور في 2011- 2012 وإلى اليوم لم يجرؤ على اقتحامها..

من جانب آخر، اعتبر طارق كرمان أن السيادة في قطر تحت اقدام المحتل التركي .

وعلق كرمان على فيديو للناشط القطري جابر الحرمي، وقال: أي سيادة واستقلالية قرار تقصد؟؟ السيادة في قطر تحت أقدام المحتل التركي وقرارها يتقاسمه اردوغان و خامنئي..ولكن كما يقول المثل:البيت ده طاهر وحيفضل طول عمره طاهر.".

وكان موقع "نورديك مونيتور" السويدي، مقره في العاصمة استوكهولم، كشف مؤخراً عن تفاصيل الاتفاقية العسكرية "السرية"، التي بموجبها تتمكن أنقرة من نشر جنودها على الأراضي القطرية، دون أن تحدد مستوى تلك القوة، حيث تنص المادة الثانية على أن "تركيا سترسل قطعاً جوية وأرضية وبحرية إلى الإمارة الصغيرة، دون تحديد أي عدد".

وحسب هذه البنود التي تمس السيادة القطرية على أراضيها، يمنع ملاحقة أي جندي تركي متواجد في قطر، ولا تجيز محاكمته في حال ارتكابه أي انتهاكات قانونية، وحسب الموقع السويدي فإن كافة الجنود الأتراك المتواجدين على الأراضي القطرية لا يمكن أن يخضعوا للقانون القطري ولا الجهاز القضائي القطري، وإنه في حال ارتكب أي منهم مخالفة أو جريمة فإن القضاء التركي هو الذي يختص بالنظر فيها، ومنعت السلطات القطرية من اعتقال أي جندي تركي ينتهك القوانين أو المعتقدات الدينية.