الإعلان عن مقتل القيادي الحوثي أبوفهد الريامي في البيضاء

أعلن مصدر عسكري في قوات الجيش الوطني مصرع قيادي حوثي برصاص الجيش الوطني في جبهة قانية في محافظة البيضاء.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الحكومية عن المصدر، فقد قتل واصيب ستة عناصر من المليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة ايرانياً بينهم قيادي حوثي، اليوم، برصاص قوات الجيش الوطني بعد محاولتهم التسلل الى مواقع الجيش الامامية بجبهة قانية.

وذكر مصدر عسكري في اللواء 117 مشاة للوكالة، ان قوات الجيش افشلت محاولة تسلل للمليشيا الحوثية في جبهة قانية..مشيراً الى مقتل القيادي الحوثي المدعو (ابوفهد الريامي) واصابة خمسة اخرين بجروح مختلفة.

وجاء التطور بعد يوم، من استشهاد خمسة جنود وأصيب ستة اخرين من ضباط و أفراد اللواء 117 مشاه في انفجار لغم زرعته ميليشيا الحوثي الإنقلابية في منطقة حوران بمحافظة البيضاء أثناء محاولة الجنود اسعاف جرحى مدنيين انفجر بهم لغم آخر في نفس المنطقة.

وحسب المصادر، قد انفجر لغم ذاتي التحكم أثناء مرور سيارة تقل الشخصية الإجتماعية صالح البقشي وعائلته ماتسبب في إصابته بجراح خطيرة ووفاة الطفل عمار عبدالقادر عبدالحميد .

من جانبه، أوضح الإعلامي في مكتب إعلام البيضاء عارف العمري، في بيان اطلع الخليج 365 على نسخة منه، تفاصيل استهداف عائلة مدنية من قبل الميليشيات.

وأوضح العمري "قامت المليشيات الحوثية عبر خلاياها الاجرامية بزرع عبوة ناسفة في طريق حوران ونتج عن انفجار اللغم الاول استشهاد الطفل عمار عبدالقادر صالح المحمدي واصابة الشيخ صالح بن صالح البقشي".

وأضاف أنهفيما كان طقم تابع للواء 117 مشاه في مهمة انسانية لاسعاف الجرحى تم استهداف الطقم بعبوة اخرى كانت قريبة من مكان العبوة الاولى ونتج عنها استشهاد كلاً منهمدان صالح السالمي --- جلال احمد الوجيه -- مهدي عبدالله عباد العمري --- علي محمد احمد مكبا -- محمد خالد احمد مكبا , وجرح ستة أخرين.

وقال إنه: عقب هذه العملية الاثمة والجبانة حاولت المليشيات الحوثية التقدم نحو مواقع الجيش الا انها عادت محملة بجثث قتلاها الذين لقوا مصرعهم في ساعات متاخرة من ليلة الجمعة.