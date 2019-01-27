هذه الرواية في معرض القاهرة الدولي للكتاب.. وهذا ما قاله السيسي بجناح اليمن

تتواجد حاليا ملكة الناصر بجناح وزارة الثقافة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2019م ورواية ملكة الناصر هي أحدث روايه للقاص والروائي صالح با عامر، فيما كشفت مصادر في وزارة الثقافة عن تصريح للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال مروره بجناح اليمن.

وحسب بيان لوزارة الثقافة اطلع الخليج 365 على نسخة منه، فقد صدرت الرواية عن الوزارة ضمن مشروع المائة كتاب والاديب صالح باعامرهو احد رواد كتابة القصة والرواية في اليمن حيث بدأ الكتابة في وقت مبكر .

وتعتزم وزارة الثقافة ومن خلال الاهتمام والرعاية بالرواد من المبدعين في مختلف جوانب العطاء والابداع تعمل على الاعداد لتكريم القاص والروائي صالح باعامر لما قدمه من جهد وعطاوابداع للثقافة والادب كمبدع او قيادة لدفه العمل الثقافي خلال سنوات عمله مديرا عاما لمكتب وزارة الثقافة بمحافظة حضرموت .

يشار إلى أن مشروع إصدار مئة عنوان والذي وقعته وزارة الثقافة مع مؤسسة أروقة للدراسات والنشر في القاهرة" يعد واحداً من أبرز الأحداث الثقافية التي شهدتها اليمن.



وكان رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي افتتح منذ أيام، اليوبيل الذهبى لمعرض القاهرة الدولى للكتاب لذي ينعقد خلال الفترة من 22يناير وحتى 5فبراير القادم. وكان رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي افتتح منذ أيام، اليوبيل الذهبى لمعرض القاهرة الدولى للكتاب لذي ينعقد خلال الفترة من 22يناير وحتى 5فبراير القادم. واثناء مروره بجناح اليمن الذي يحتوي على اصدارات الهيئه العامه للكتاب واصدارات وزارة الثقافة ولعدد من الكتاب اليمنيين، أهدنائب وزير الثقافة عبدالله باكداده ومدير المركز الثقافي اليمني بالقاهرة المستشارة عائيشة عولقي الرئيس السيسي كتاب الجامع الذي يشمل اعلام المهاجرين المنتسبين الى اليمن وقبائلهم من تأليف محمد عبدالقادر بامطرف.



وخاطب السيسي القائمين على الجناح قائلا "اليمن في قلوبنا وستتنتهي الحرب ان شاء الله اليمن السعيد سيرجع سعيدا .



ويشارك في المعرض 50 ناشرًا أجنبيًا، 250 عربيًا، و550 ناشرًا مصريًا وسيكون موضوع المعرض الرئيسي هذا العام هو القوي الناعمة كسلاح لمواجهة تحديات العصر خاصة التطرف والإرهاب الذي تواجهه مصر والعديد من الدول العربية والعالم. واقامة ندوات فنية وثقافية واقتصادية حول اقتصاديات الثقافة وبناء جسور مع الثقافات الأخرى سواء العربية أو الأجنبية وذلك للتواصل في مجالات الآداب والفنون والإعلام والسياحة ودورهم في التقارب بين الشعوب والدول.



وحسب وزارة الثقافة، حظي اليمن بجناحه المتواضع بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث خاطبته إحدى اليمنيات " واليمن ليس لها نصيب"، فقال "ازاي اليمن في قلوبنا وقلنا له نتمنى ان تقف هذه الحرب وقال اكيد إن شاء الله سوف تفيق ويعود اليمن السعيد سعيداً.".