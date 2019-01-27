النخعي يعقد اجتماعا للقوات البحرية ويلتقي قائدي 39 مدرع و119 مشاه في عدن

عقد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن بحري عبدالله النخعي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا لقيادات القوات البحرية والقاعدة البحرية بعدن.

وناقش الاجتماع الذي حضره نائب قائد القوات البحرية العقيد سعد عوض وقائد القاعدة البحرية في عدن العقيد الركن أحمد اليافعي، جاهزية القوات البحرية، واستكمال البناء، وإشكالية إخراج السفن الحربية الغارقة في الميناء الحربي والخارجة عن الخدمة، والإشكالات والمعوقات التي تواجه عمل القوات البحرية، والمتطلبات الضرورية للعمل.

وأشاد رئيس هيئة الأركان العامة بما حققته القوات البحرية بتنفيذها جزء من مهامها لتأمين السواحل البحرية للمحافظات الساحلية المحررة من ميناء نشطون وحتى باب المندب.

ووجه رئيس هيئة الأركان بتوفير المتطلبات الأساسية المرفوعة من قيادة القوات البحرية لإنجاح عملهم،كما وجه قيادة القوات البحرية بإعداد خطة متكاملة لكيفية إعادة بناء القوات البحرية بناءً سليماً يواكب التطورات العسكرية في الوقت الراهن ورفع جاهزيتها القتالية..مشدداً على أهمية الضبط والربط والانضباط العسكري في القوات البحرية والعمل بروح الفريق الواحد والتحلي باليقضة العالية وروح المسؤولية.

وثمنت قيادات القوات البحرية اهتمام رئيس هيئة الأركان العامة بقطاعات القوات البحرية وتفهمه للاشكالات والمعوقات التي تواجه سير عمل القوات البحرية؛ وتوجيهاته بوضع خطة متكاملة لتطوير العمل.

إلى ذلك التقى رئيس هيئة الأركان بقادة الوحدات العسكرية كلاً على حدة، قائد اللواء 39 مدرع العميد الركن عبدالله الصبيحي، وقائد اللواء 119مشاه العميد الركن حمزة سالم.

وأشاد رئيس هيئة الأركان بالبطولات التي يجترحها أبطال جيشنا الوطني في مختلف جبهات القتال في مواجهة مليشيا الانقلاب الكهنوتية الحوثية المدعومة من ايران.. مثمنا الدعم الذي يقدمه التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وإسناد من دولة الإمارات العربية المتحدة للحكومة الشرعية والجيش الوطني.

واطلع رئيس هيئة الأركان من قادة الوحدات على الموقف العام، والخارطة العملياتية، وتوزيع مسارح العمليات لوحداتهم العسكرية، والأشكالات والمعوقات التي تواجه سير عملهم، والمتطلبات الضرورية..موجهاً برفع الجاهزية القتالية، واليقضة العالية لمواجهة أي أعمال إجرامية للجماعات الارهابية والمليشيات الحوثية الكهنوتية.

هذا وكان الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار في محافظة الحديدة، قد التقى، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، برئيس لجنة المراقبين باتريك كاميرت، لمناقشة التطورات الجارية في ملف إعادة الانتشار في الحديدة استمرارا لتنفيذ اتفاقات ستوكهولم.

وجرى خلال اللقاء، بحث مستجدات الأوضاع على صعيد محافظة الحديدة، ومساعي الجنرال باتريك وما تمخض عن لقائه مؤخرا في العاصمة السعودية الرياض بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وحرص فخامته على ضرورة بذل المزيد من الجهود للوصول إلى اتفاقات ملزمة تسهم وبشكل مباشر في تسهيل وصول الإغاثة الإنسانية للمحتاجين وتحقيق الأمن تنفيذا لاتفاقات ستوكهولم بكافة بنوده دون تباطؤ أو تلكوء من قِبل الميليشيات الحوثية الانقلابية.

وأكد رئيس الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار اللواء الركن صغير حمود بن عزيز، على جدية الفريق الحكومي في التعامل مع كافة البنود المتفق عليها مكتملة دون أي تجزئة أو تلكوء، منوها إلى استعداد قوات الأمن التابعة للحكومة الشرعية على الانتشار الآمن وفق ما نصت عليه بنود اتفاقات السويد، داعيا إلى سرعة البت في فتح الطرق والممرات بغرض تسهيل تنفيذ الأعمال الإنسانية ووصول الإغاثة للكثير من المناطق التي تعاني من ويلات الحرب والحصار الذي فرضته الميليشيات الحوثية.

من جانبه استعرض باتريك، جملة من المقترحات حول إمكانية انعقاد لقاء مشترك مستقبلا يجمع الفريق الحكومي مع المتمردين الحوثيين، وكيفية التنسيق وتحديد زمان ومكان انعقاد اللقاء، متطرقا إلى ملامح وآلية إعادة الانتشار في الحديدة، وكيفية إدارة موانئ البحر الأحمر وغيرها من المرافق والمؤسسات.