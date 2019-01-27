تقرير: 745 خرقاً ارتكبته المليشيا منذ سريان الهدنة في محافظة الحديدة

كشف تقرير رسمي أن مليشيا الحوثي ارتكبت 745 خرقاً منذ سريان الهدنة في محافظة الحديدة غربي اليمن حتى 25 يناير الجاري.

وذكر التقرير الصادر عن فرق الرصد التابعة للحكومة اليمنية، السبت، بأن خروقات مليشيا الحوثي الانقلابية أدت إلى استشهاد 51 مواطنا يمنيا وإصابة 370 آخرين جراحات بعضهم خطيرة، وذلك وفقا لوكالة سبأ اليمنية الرسمية.

وطبقا لما نقلته وكالة سبأ عن مصدر عسكري أن الخروقات الحوثية مستمرة بمختلف أنواع الأسلحة، وتستهدف منازل المواطنين والأماكن العامة ومواقع الجيش، مشيراً إلى أن المليشيا الحوثية مستمرة في تصعيدها.

وأكد المصدر أن المليشيا استهدفت في وقت سابق البعثة الدولية لتنفيذ اتفاق ستوكهولم والمسؤولة عن إعادة الانتشار.

وذكر أن المليشيا الحوثية قصفت خلال الساعات الماضية المطاحن التي تستخدمها الأمم المتحدة مخازن لها في تحدٍّ واضح واستهتار بالمجتمع الدولي.

وأكد أن المليشيا تعمل بشكل مستمر على تعزيز مواقعها الدفاعية عن طريق زراعة الألغام وحفر الخنادق والممرات البرية في المداخل والمواقع الرئيسية بغية إفشال اتفاق ستوكهولم.

ودعا المصدر مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن لاتخاذ الخطوات اللازمة من أجل الضغط على المليشيا الانقلابية، للتوقف فوراً عن هذه الانتهاكات والخروقات، والالتزام بالاتفاق الذي تقوده الأمم المتحدة بخصوص مدينة وموانئ الحديدة.

وفي سياق متصل بمحافظة الحديدة افادت مصادر عن انشقاق مسؤول في المحافظة عن مليشيا الحوثي وتمكنه من الافلات من النقاط الامنية التابعة للمليشيا إلى مدينة عدن.

وبحسب المصادر فإن العميد علي هندي مدير عام مديرية الحوك غادر صنعاء الى عدن بعد تلقيه تهديدات حوثية، اتهمته بكشف فساد قيادات الحوثيين تقوم بنهب مليارات من إيرادات محافظة الحديدة.

وقالت المصادر التي نقلت عنها قناة العربية أن العميد هندي، شعر بتضييق الخناق عليه بعد محاولته التواصل بقيادات فى الميليشيات طالبا منهم الإفراج عن وكيل محافظة الحديدة الشيخ على قوزى الذى تحتجزه الميليشيات فى سجن حجة.

يذكر أن القيادى فى مليشيات الحوثى المكنى "أبو على الكحلاني" المنصب مشرفا أمنيا لمحافظة الحديدة، كان قد هدد العميد هندي، وقال له "إن ثمنه قيمة طلقة رصاصة فى رأسه"، عقب انتقاداته الشديدة للميليشيات.

يذكر أن ظاهرة الانشقاقات عن مليشيا الحوثي ارتفعت وتيرتها خلال الاشهر القليلة الماضية نتيجة احتدام الصراع بين اجنحة المليشيا على مصادر المال في المحافظات والنفوذ في الوزارات بصنعاء.