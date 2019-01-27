منظمة الصحة العالمية باليمن تكشف عن الدعم الإيطالي وأحدث الأنشطة

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تفاصيل من الدعم الذي وصتفه بالسخي من إيطاليا في أطار احدث انشطتها في اليمن .

وقالت المنظمة ببيان اطلع الخليج 365 على نسخة منه، إه بفضل الدعم السخي ب ٢مليون يورو من الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية وحكومة إيطاليا تمكنت منظمة الصحة العالمية من توفير الرعاية الصحية للجميع.

وأضافت المنظمة أن الصحة حق أساسي من حقوق الإنسان. وأن هذا التبرع ساهم في ضمان حصول الجميع على هذا الحق فلهم جزيل الشكر".

من جانب اخر أشارت المنظمة إلى أن ما يقدر بـ35700 طفل في اليمن يعانون من سوء التغذية الحاد الحاد الذي يعاني من مضاعفات طبية.

وتابعت أنه لانقاذ الارواح, منظمة الصحة العالمية, اليونيسيف وشريكها التقني World Bank انشات نظاما للمراقبة للعثور على المرضى و اشيرهم وتعاملهم مع المرضى.

كما اشارت المنظمة إلى فعاليات المؤتمر الثالث لطب الأطفال والذي تنظمه المنظمة اليمنية لرعاية الطفل والأم وبدعم من منظمة الصحة العالمية وانعقد مؤخراً في صنعاء.

وناقش المؤتمر الذي شارك فيه 500 طبيب من مختلف المحافظات الأوضاع الصحية الطارئة للأطفال بما فيها سوء التغذية وأهمية الرضاعة الطبيعية بالإضافة إلى تسليط الضوء على الأنشطة والبحوث والدراسات العلمية المتعلقة بطب الأطفال.

وتقول المنظمة إن الصراع المستمر منذ أربع سنوات كان كفيلاً بدفع النظام الصحي في اليمن إلى حافة الانهيار، حيث يواجه النظام الصحي نقصاً حاداً في الأدوية الأساسية والإمدادات الطبية بما في ذلك السوائل الوريدية.

وتضي أنها تواصل من خلال الدعم السخي من البنك الدولي دعم المستشفيات الحكومية في جميع المحافظات اليمنية بالمحاليل الوريدية، حيث تم توزيع قرابة المليون قربة من المحاليل الوريدية لتغطية هذه الاحتياجات المتزايدة.

يشار إلى منظمة الصحّة العالمية (يرمز لها اختصاراً WHO) هي واحدة من عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة متخصصة في مجال الصحة. وقد أنشئت في 7 أبريل 1948. ومقرها الحالي في جنيف، سويسرا، وتدير السيدة مارغريت تشان المنظمة.

وتمثل المنظمة السلطة التوجيهية والتنسيقية ضمن منظومة الأمم المتحدة فيما يخص المجال الصحي. وهي مسؤولة عن تأدية دور قيادي في معالجة المسائل الصحية العالمية وتصميم برنامج البحوث الصحية ووضع القواعد والمعايير وتوضيح الخيارات السياسية المسندة بالبيّنات وتوفير الدعم التقني إلى البلدان ورصد الاتجاهات الصحية وتقييمها.