تفاصيل لقاء باتريك كاميرت مع فريق الحكومة بلجنة إعادة الانتشار بعدن

كشفت مصادر تابعة لقوات المقاومة المشتركة تفاصيل لقثاء رئيس فريق الرقابة الأممية كاميرت يلتقي بممثلي الحكومة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار بالحديدة.

وأوضح وكالة 2 ديسمبر التابعة للمقاومة الوطنية، أن رئيس فريق الرقابة الأممية الجنرال باتريك كاميرت، اليوم، التقى ممثلي الحكومة في اللجنة الثلاثية لتنسيق إعادة الانتشار بمحافظة الحديدة، في العاصمة المؤقتة عدن.

وناقش اللقاء خطوات تنفيذ اتفاق السويد بشأن إعادة الانتشار في محافظة الحديدة وضرورة العمل على فتح خطوط آمنة لتسهيل مرور المواد الغذائية المخزنة في مطاحن البحر الأحمر والذي يعرقل توزيعها الألغام والحواجز والحفريات على امتداد المناطق التي تسيطر عليها المليشيا الحوثية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والفريق الحكومي لإيلاء الجانب الإنساني الأولوية القصوى، رغم عرقلة وفد المليشيا الحوثية في أول اجتماعات اللجنة المشتركة فتح الخط الواصل بين ميناء الحديدة وكيلو ١٦ لتسهيل مرور المساعدات الإنسانية والإغاثية.

كما اطلع رئيس اللجنة المشتركة الجنرال كاميرت الوفد الحكومي على نتائج زيارته للعاصمة صنعاء والعاصمة السعودية "الرياض"، وتحديد موعد ومكان الاجتماع القادم للجنة المشتركة.

وكان باتريك كاميرت وصل عدن اليوم بعد ان تواجد بالسعودية اليومين الماضيين ويواجه حملة تعنت من الميليشا الحوثية .

وجاء اللقاء بعد أن اطلع رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، على إحاطة حول أعمال وجهود لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة المنبثقة عن اتفاقات السويد، والتي يرأسها كبير مراقبي الأمم المتحدة الجنرال باتريك كاميرت.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور معين، اليوم، في عدن، كلا من محافظ محافظة الحديدة الدكتور الحسن طاهر، وممثلي الجانب الحكومي في لجنة إعادة الانتشار في محافظة الحديدة اللواء الركن صغير عزيز، واللواء الركن محمد مصلح عيضة، والعميد أحمد علي الكوكباني والعميد الركن صادق عبدالله دويد.

وأكد الدكتور معين، على ضرورة التركيز على آلية إعادة الانتشار في الحديدة، وعلى أن تلزم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ميليشيات التمرد والانقلاب الحوثية بإظهار جديتهم والتزامهم بتنفيذ الاتفاق والالتزام بوقف إطلاق النار وإزالة المظاهر المسلحة ووقف عمليات التحصين والدفاعات العسكرية، وأن ينصاعوا إلى كافة بنود اتفاقات استوكهولم بانسحاب الميليشيات الحوثية من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

ونوه رئيس الوزراء، إلى حجم الوضع الإنساني المؤسف الذي يعانيه أبناء الكثير من المناطق المتضررة في الحديدة من نتائج الحرب التي فرضتها ميليشيات الحوثي، مشدداً على ضرورة التوصل إلى اتفاق حقيقي لفتح الطرق والممرات وذلك لضمان وصول المساعدات الإنسانية خاصة للمناطق الأكثر تضرراً.