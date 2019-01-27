تفاصيل لقاء الفريق الحكومي مع رئيس لجنة المراقبين باتريك كاميرت في عدن

ناقش الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار في محافظة الحديدة، اليوم السبت، في العاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس لجنة المراقبين باتريك كاميرت، التطورات الجارية في ملف إعادة الانتشار في الحديدة استمرارا لتنفيذ اتفاقات ستوكهولم.

وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فقد جرى بحث مستجدات الأوضاع على صعيد محافظة الحديدة، ومساعي الجنرال باتريك وما تمخض عن لقائه مؤخرا في العاصمة السعودية الرياض بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وحرص فخامته على ضرورة بذل المزيد من الجهود للوصول إلى اتفاقات ملزمة تسهم وبشكل مباشر في تسهيل وصول الإغاثة الإنسانية للمحتاجين وتحقيق الأمن تنفيذا لاتفاقات ستوكهولم بكافة بنوده دون تباطؤ أو تلكوء من قِبل الميليشيات الحوثية الانقلابية.

وأكد رئيس الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار اللواء الركن صغير حمود بن عزيز، على جدية الفريق الحكومي في التعامل مع كافة البنود المتفق عليها مكتملة دون أي تجزئة أو تلكوء، منوها إلى استعداد قوات الأمن التابعة للحكومة الشرعية على الانتشار الآمن وفق ما نصت عليه بنود اتفاقات السويد، داعيا إلى سرعة البت في فتح الطرق والممرات بغرض تسهيل تنفيذ الأعمال الإنسانية ووصول الإغاثة للكثير من المناطق التي تعاني من ويلات الحرب والحصار الذي فرضته الميليشيات الحوثية.

من جانبه استعرض باتريك، جملة من المقترحات حول إمكانية انعقاد لقاء مشترك مستقبلا يجمع الفريق الحكومي مع المتمردين الحوثيين، وكيفية التنسيق وتحديد زمان ومكان انعقاد اللقاء، متطرقا إلى ملامح وآلية إعادة الانتشار في الحديدة، وكيفية إدارة موانئ البحر الأحمر وغيرها من المرافق والمؤسسات.

وجاء لقاء الوفد الحكومي بعد ساعات من وصول الجنرال باتريك كاميرت إلى عدن، قبل أن يغادر إلى العاصمة صنعاء للقاء وفد الميليشيات الإنقلابية .