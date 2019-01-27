تعرف مواعيد رحلات الخطوط الجوية اليمنية يوم غدٍ الأحد

تسير الخطوط الجوية اليمنية، يوم غدٍ الأحد، عدد من الرحلات الجوية من وإلى مطاري عدن وسيئون الدوليين بحسب الآتي :
تنطلق الرحلة رقم 609 من مطار القاهرة في مصر عند الساعة 2.30 منتصف الليل بتوقيت القاهرة وتصل إلى عدن الساعة السابعة صباحاً .
تنطلق الرحلة رقم 632 من مطار عدن الدولي عند الساعة الثامنة صباحاً وتصل إلى مطار الخرطوم في السودان عند الساعة التاسعة صباحاً .
تنطلق الرحلة رقم 633 من مطار الخرطوم الدولي عند الساعة 10 صباحاً بتوقيت الخرطوم وتصل إلى مطار عدن الدولي عند الساعة 1 ظهراً .
تنطلق الرحلة رقم 608 من مطار عدن الدولي عند الساعة 2 ظهراً وتصل إلى مطار القاهرة الدولي عند الساعة الرابعة ونصف عصراً .
تنطلق الرحلة رقم 606 من مطار سيئون الدولي عند الساعة السابعة صباحاً وتصل إلى مطار القاهرة الدولي عند الساعة التاسعة و45 دقيقة صباحاً .
تنطلق الرحلة رقم 601 من مطار القاهرة الدولي عند الساعة 10 و45 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة وتصل إلى مطار عدن الدولي عن الساعة الثالثة و15 دقيقة عصراً .
تنطلق الرحلة رقم 600 من مطار عدن الدولي عند الساعة 4 عصراً وتصل إلى مطار القاهرة الدولي عند الساعة 6 و30 دقيقة مساءاً .
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