تعز .. مقتل شاب على يد مسلحين بعد فشلهم في محاولة اختطافه

أقدم مسلحون اليوم السبت على قتل شاب بعد فشلهم في محاولة اختطافه من داخل مبنى مديرية المظفر بمحافظة تعز جنوب غرب البلاد.

وقالت مصادر "الخليج 365" إن ثلاثة اشخاص مسلحين احدهم حارس في مبنى مديرية المظفر واثنين آخرين قاموا بالاعتداء على الشاب المهندس هيثم عبدالرحمن سعيد احمد حاولوا اختطافه إلا انه قاومهم بعد تمكنه بالإفلات منهم باشروه بإطلاق الرصاص الحي صوبه مما أسفر عن مقتله على الفور داخل مبنى إدارة مديرية المظفر بمحافظة تعز.

وأكدت المصادر إن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على أحد المسلحين فيما تمكن البقية بالفرار وسط ملاحقة وتعقب لهم من قبل الأجهزة الأمنية، فيما تم نقل جثمان الشاب المجني عليه إلى ثلاجة مستشفى الروضة بتعز.

وأوضحت المصادر إن الشاب هيثم عبدالرحمن سعيد احمد من ابناء صبر الموادم ووصل إلى المظفر قبل نحو أسبوع قادماً من عمله في محافظة حضرموت حيث يعمل مهندساً في شركة النفط بالمحافظة.