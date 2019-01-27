معالجة أكثر من 4 ألف حالة من النازحين في مديرية الخوخة

تمكن الفريق الطبي المتنقل بمديرية الخوخة من معاجلة 4 الف و983 حالة مرضية متنوعة وصل إليها الفريق منها 106 حالة مصابة بسوء التغذية لدى الأطفال و472 حالة تحصين خلال الفترة من نوفمبر وحتى يناير الجاري.
وأوضح مدير مشروع العيادات الطبية الطارئة مصطفى فقيرة وفقا لوكالة الانباء اليمنية(سبأ)بأن الفريق يقدم خدماته للمرضى في المخيمات والقرى البعيدة عن مركز العيادات الطبية الثابتة بذات المديرية.
واشار فقيرة الى أن الفريق الطبي المتنقل يأتي ضمن مشروع العيادات الطبية الطارئة والذي تنفذة مؤسسة طيبة للتنمية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
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