الاصبحي يبحث تفعيل الاتفاقيات الثنائية بين جامعة محمد الخامس والجامعات اليمنية

بحث سفير اليمن لدى المملكة المغربية عزالدين الاصبحي، اليوم، مع رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط الدكتور محمد غاشي، التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجال التعليم العالي وتفعيل الاتفاقيات الثنائية بين الجامعة والجامعات اليمنية.

ووفقا لوكالة سبأ الشرعية ، بحث السفير الاصبحي مع رئيس جامعة محمد الخامس زيادة التعاون في المنح الدر اسية بالتخصصات العلمية والتي يحتاجها واقع اليمن الحالي وتفعيل ملف البحث العلمي وزيارة الأساتذة اليمنيين لتبادل الخبرات وبناء القدرات المختلفة وكذا التحضير لزيارة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة الى المملكة المغربية.

وأكد السفير الاصبحي على الدور المتميز للجامعة والتي تعد رائدة في المغرب..مشيداً بجهود الجامعة وما تقدمه من دعم للطلاب والباحثين اليمنيين.

من جهته اكد رئيس الجامعة تقديم كافة انواع الدعم للباحثين اليمنيين وترحيب الجامعة بتجديد بروتوكولات التعاون السابقة مع جامعتي تعز و عدن وفتح آفاق أخرى للتعاون مع الجامعات اليمنية..مشيداً بأداء الباحثين اليمنيين وتميزهم العلمي في الجامعات المغربية.