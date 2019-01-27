مصرع قيادي حوثي وإصابة آخر بنيران الجيش في جبهة الوهبية بالبيضاء

لقي قيادي بارز في مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعه وأصيب آخر بنيران قوات الجيش الوطني في جبهة الوهبية بمديرية السوادية شمال محافظة البيضاء.

وقالت مصادر "الخليج 365" إن القيادي في مليشيا الحوثي المكنى ابو فهد الريامي لقي مصرعه وأصيب القيادي في مليشيا الحوثي أيضاً المدعو عبدالله مقبل عبدالله الخبراني بإصابات بليغة بنيران قوات الجيش الوطني خلال مواجهات أمس الجمعة في جبهة الوهبية بالسوادية.

ولقي المرافق الشخصي للقيادي في مليشيا الحوثي الانقلابية المدعو عبدالخالق الحوثي مصرعه بغارة جوية للتحالف العربي.

وذكرت مصادر "الخليج 365" إن ‏المدعو محمد رشم المتوكل المرافق الشخصي لعبدالخالق الحوثي شقيق عبدالملك الحوثي لقي مصرعه بغارة للتحالف بين مديريتي باقم ومجز بمحافظة صعدة.

سبق ولقي قيادي بارز في مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعه خلال مواجهات مع قوات الجيش والمقاومة في محافظة تعز جنوب غرب البلاد .

وأكدت مصادر "الخليج 365" إن القيادي في مليشيا الحوثي الانقلابية المدعو علي عبدالولي الجابري، نجل البرلماني الموال لمليشيا الحوثي المدعو عبدالولي الجابري لقي مصرعه وهو يقاتل في صفوف مليشيا الحوثي الإنقلابية في جبهة الأقروض بتعز.

وأكدت المصادر إن الجابري لقي مصرعه إلى جانب العشرات من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية في مواجهات مع قوات الجيش الوطني في جبهة الأقروض.