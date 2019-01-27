مصادر.. كاميرت يعود لعمله مجدداً

قالت مصادر محلية في صنعاء إن رئيس فريق المراقبين بمحافظة الحديدة كامريت وصل الى صنعاء مع المبعوث الاممي جريفيث بعد ايام من مغادرته اليمن.

وذكرت المصادر أن كامرت وصل صنعاء قادما من عدن قضى فيها ساعة واحدة.

وجاءت عودة كاميرت بعد تصريحات نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق والتي أكد فيها أن رئيس فريق المراقبين الدوليين لوقف إطلاق النار في مدينة الحديدة مستمر في عمله ولم يتقدم باستقالته.

وكان كامرت قد تعرض الى محاولة اغتيال من قبل مليشيا الحوثي بمحافظة الحديدة واطلاق الرصاص على سيارته غير انه نجى منها.

وجاءت محاولة اغتيال بعد عملية تحريض مباشرة من قبل مليشيا الحوثي على كاميرت.