مصرع المرافق الشخصي لعبد الخالق الحوثي بغارة للتحالف في صعدة

لقي المرافق الشخصي للقيادي في مليشيا الحوثي الانقلابية المدعو عبدالخالق الحوثي مصرعه بغارة جوية للتحالف العربي.

وقالت مصادر "الخليج 365" إن ‏المدعو محمد رشم المتوكل المرافق الشخصي لعبدالخالق الحوثي شقيق عبدالملك الحوثي لقي مصرعه بغارة للتحالف بين مديريتي باقم ومجز بمحافظة صعدة.

سبق ولقي قيادي بارز في مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعه خلال مواجهات مع قوات الجيش والمقاومة في محافظة تعز جنوب غرب البلاد .

وقالت مصادر "الخليج 365" ان إن القيادي في مليشيا الحوثي الانقلابية المدعو علي عبدالولي الجابري، نجل البرلماني الموال لمليشيا الحوثي المدعو عبدالولي الجابري لقي مصرعه وهو يقاتل في صفوف مليشيا الحوثي الإنقلابية في جبهة الأقروض بتعز.

وأكدت المصادر إن الجابري لقي مصرعه إلى جانب العشرات من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية في مواجهات مع قوات الجيش الوطني في جبهة الأقروض.