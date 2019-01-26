شكرا لقرائتكم خبر عن قبل اغلاق محلات الصرافة ابوابها ....انهيار جديدللريال اليمني امام الدولار والسعودي " سعر الصرف قبل قليل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهد الدولار ارتفاعاً جديداً مساء اليوم السبت الموافق 26 يناير 2019م امام الريال اليمني اثناء التداول به في صنعاء وعدن. ففي صنعاء بلغت اسعار الصرف (شراء) كالآتي: الدولار الامريكي: 547 ريال.

الريال السعودي: 145 ريال. وفي عدن بلغت اسعار الصرف (شراء) كالآتي: الدولار الامريكي: 544 ريال.

الريال السعودي: 144 ريال.

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