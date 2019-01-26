شكرا لقرائتكم خبر عن قبل قليل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يفاجئ الجميع بظهور صادم وتعليق غير متوقع على نشر صورة زوجته..(4صور صادمة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - للأسف تقع الصحف الورقية، بأخطاء معيبة غير مسبوقة في تاريخها. ويحدث ذلك لأنها تعتمد السوشيال ميديا مصدراً لأخبارها.

ولأنها تعيش في الماضي، وغير قادرةٍ على الإندماج في زمن جديد، وغير فاهمة أن السوشيال ميديا أكبر مصدر للأخبار الكاذبة وأكبر مشوه للحقائق أو الوقائع، لا تزال تعتمدها حتى اللحظة.

انتشرت اليوم صورة عبر الواتس اب، بين اللبنانيين، قالوا فيها معلقين في رسائلهم، وبثقة، إنها زوجة السعودي الأمير محمد بن سلمان..

والصورة التي وُزعت اليوم على مئات الآلاف، مأخوذة من جريدة عربية، لا تصل إلى بيروت، ما يعني أن المصدر الأول لها، أو المسوق الأول لها، البلد العربي- الخليجي- الذي تصدر فيه المطبوعة.

واللبنانيون معظمهم يحب الأمير محمد بن سلمان، ويؤيد سياسته، ومن لا يؤيد سياسته فيحب أنه شابٌ، مع معاناة اللبنانيين لعشرات السنوات، مع المسؤولين العجائز.

وكان قال مذيع الـ BBC إن الأميرة سارة بنت مشهور بن عبد العزيز، زوجة الأمير محمد بن سلمان، غائبة عن الأضواء، وأن الأمير محمد بن سلمان كان أجاب صحافية في زيارته إلى فرنسا في 10 أبريل/نيسان 2018، أن عدم إطلالة زوجته يعود لرغبتها هي.

وقال بن سلمان كما جاء في تغريده على حسابهِ: لدي زوجة واحدة وأربعة أبناء، وهم حريصون جدًا على أن لا تتأثر حياتهم الطبيعية والبسيطة بموقعي ومنصبي اليوم. أريد أن أحافظ على أن أبنائي يعيشون في حياة طبيعية بعيدة عن الأضواء.. زوجتي تريد هذا أيضاً.

أما الصورة التي نُسبِت للأميرة سارة زوجة الأمير محمد بن سلمان فهي للسعودية هالا الكاظم، التي غردت مع صورتها قبل اليوم وقالت:

تشرفت بإلقاء كلمة بحضور الأميرة سارة بنت مشهور بن عبدالعزيز آل سعود حرم سمو ولي العهد و الشكر الجزيل لجمعية النهضة النسائية وتنسيقهم المتميز وتكريمهم لي . وكم أسعدني لقائي الجميل والثري معها ومع نخبة رائعة من الأميرات والسيدات السعوديات وبتفاعلهن الرائع.

هذه كل الحكاية.. وهذه الصور والوثائق.. لكن الأهم في كل هذه الحكاية أن ولي العهد ليس متزوجاً من خمسين امرأة بل لديه زوجة واحدة ونرجو أن يكمل الدرب على هذا الخط المستقيم بعيداً عن سلفية تعدد الزوجات. وهكذا يكون أول أميرٍ في كل شيء.. وجديد في كل شيء.