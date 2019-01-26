شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : عصابات الشرعية بتعز تقتل مهندس نفط من ابناء صبر عاد من حضرموت ..شاهد الصورة - تفاصيل والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اقدم أحد افراد امن مديرية المظفر وبرفقته شخصان اخران على قتل هيثم عبدالرحمن سعيد احمد عندما حاولو جره للسجن بالقوة بدون اي آوامر بسجنه او القبض عليه وانما لحسابات شخصية وحين قاومهم اطلقو عليه النار واردوه قتيلآ
المجني عليه هيثم عبدالرحمن سعيد احمد من ابناء صبر الموادم عاد قبل اسبوع من مدينة حضرموت
هيثم مهندس نفط لا يحمل اي سلاح ، شاب مدني
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