شكرا لقرائتكم خبر عن ""الخليج 365" " ينفرد بنشر الفيديو القنبلة لمحافظ تعز الاسبق حمود الصوفي الذي فجر غضب الإصلاح والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - حصل ""الخليج 365" " على فيديو حصري لكلمة محافظ تعز الاسبق حمود خالد الصوفي في حفل الاستقبال الذي دعا اليه الشيخ سلطان البركاني على شرف محافظ محافظة تعز نبيل شميان
الكلمة فجرت غضب الاصلاح لان الصوفي وصف ما يحدث في تعز منذ 2015 م غزو من الخارج وعصابات من الداخل وهو التوصيف الدقيق للجرائم التي ترتكبها عصابات مسلحة تنتمي الى مؤسسة الجيش والامن وبدل من ان يجسد افراد وضباط الامن مفهوم الدولة تحولوا الى عصابات قتل وثأرات وتصفية حسابات مناطقية وعصابات نهب وفيد تحت حماية رسمية من قبل الامن
وليس محاولة قتل رئيس جامعة تعز وجرائم القتل التي تشهدها المدينة بعيدة عن المشهد
المعمري المحافظ الاسبق استشاط غضباً عندما لم يسيد به الصوفي وغادر القاعة
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