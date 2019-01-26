شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انهيار مستمر الريال اليمني يقفز بقوة وتراجع غير مسبوق للدولار والريال السعودي ووصوله ظهر اليوم إلى هذا الحد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت أسعار صرف الريال اليمني، ، تحسنا ملحوظا أمام سلة العملات الأجنبية، بعد ان تراجع بشكل كبير خلال اليومين الماضيين. وقالت مصادر مصرفية في العاصمة صنعاء لـ«مأرب برس»، ان سعر الدولار الامريكي تراجع، اليوم، الى 542 ريال، بعد ان كان قد اقترب من الـ600 ريال خلال اليومين الماضيين. وأكدت المصادر ان سعر الريال السعودي أيضا تراجع بشكل كبير، حيث وصل، اليوم، الى 143.50 ريال، بعد ان كان بـ155 خلال اليومين الماضيين. وفي العاصمة المؤقتة «عدن»، قالت مصادر مصرفية ان سعر الدولار الامريكي، اليوم، بـ 540 ريال، والريال السعودي بـ 143 ريال.

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