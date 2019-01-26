شكرا لقرائتكم خبر عن عـــاجل إلتحام قبائل يمنية كبيرة في موقف وطني وأخوي عظيم وهذا ما فعلوه وقسم ظهر الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت الأنباء الواردة من محافظة حجة ل هناعدن أن قبائل كشر الأبية تلبي داعي الأخوة لأبطال حجور حيث ألتحمت قبائل آل السعيدي وآل العمري وآل العثماني وآل وهبان وآل عرجاش بقبائل وفرسان آل أنمشه في موقف وطني وعروبي وأخوي عظيم. وأفاد مصدر خاص أيضا عن قيام أحرار بني ريبان بقطع خطوط إمداد مليشيات الحوثي.

كانت هذه تفاصيل خبر عـــاجل إلتحام قبائل يمنية كبيرة في موقف وطني وأخوي عظيم وهذا ما فعلوه وقسم ظهر الحوثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.