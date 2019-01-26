خسائر في الأرواح والعتاد للمرتزقة بعمليات هجومية وكسر زحوفات وقصف مدفعي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات

نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عمليات هجومية على مواقع العدو السعودي ومرتزقته وكسروا زحوفاتهم خلال ال24 ساعة الماضية ،وتم استهداف تجمعاتهم بالمدفعية والصواريخ ما أدى الى تكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد .

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) أن الجيش و اللجان الشعبية استهدفوا بعملية هجومية عدد من مواقع المرتزقة في البقع قبالة نجران وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى و الجرحى في صفوفهم وتطهير ثلاثة مواقع .

واستهدف قصف مدفعي تجمعات المرتزقة وآلياتهم في منطقة الصوح محققاً إصابات مباشرة ، وتم تدمير مدرعة بكمين محكم نفذته وحدة الهندسة في مربع شجع ومصرع من عليها .

كما تم تدمير آلية عسكرية محملة بالمرتزقة بكمين في صحراء الأجاشر ومصرع من كانوا على متنها.

وفي عسير كسر أبطال الجيش واللجان الشعبية زحفين للمرتزقة قبالة منفذ علب وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ،لافتاً الى أن الزحفين استمرا لساعات ورافقهما قصف صاروخي ومدفعي مكثف وتمشيط بمروحيات الاباتشي .

وأشار المصدر إلى إنكسار زحف للمرتزقة قبالة جبل قيس بجيزان وتكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد ،وتم إعطاب رشاش عيار 23 شرق الدود بصاروخ موجه ،وقنص خمسة مرتزقة في موقعي الفريضة و مشعل.

وذكر المصدر أن عملية هجومية استهدفت مواقع المرتزقة في الخليفين بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف نتج عنها سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ،ولقي عدد من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون بكمين بجبهة أسطر، فيما استهدف قصف مدفعي تجمعات للمرتزقة في جبهة سلبة بالمديرية نفسها وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .

وحسب المصدر لقي 19 مرتزقاً مصرعهم بينهم قيادات وأصيب 30 آخرون خلال عملية هجومية نوعية واسعة للجيش و اللجان على مواقعهم جنوب جبل النار في حرض بمحافظة حجة ،منوهاً الى انه تم تطهير 15 موقعاً واغتنام أسلحة متنوعة خلال العملية وفرار جماعي لمن تبقى من المرتزقة.

كما تم إطلاق صاروخ زلزال1 وعدد من قذائف مدفعية على تجمعات للمرتزقة خلال العملية الهجومية التي استهدفت جنوب جبل النار بجبهة حرض .