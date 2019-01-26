شكرا لقرائتكم خبر عن اليافعي: لا مشكلة لدى الكثير مع الحوثي والأهم (الوحدة) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال الإعلامي الجنوبي عادل اليافعي أن لا مشكلة لدى الكثير مع الحوثي والأهم أنه (وحدوي).
ويشير اليافعي على ما يبدو للاحزاب التي تهاجم المجلس الانتقالي الجنوبي والإمارات في جنوب اليمن.
واضاف: لا مشكلة لدى كثير منهم مع الحوثي وفِي الأخير هو وحدوي وهذا الامر يغفر له كل شي فعله وسيفعله بهم والان يجب التركيز على العدو الأوحد والخطر المحدق وهو المجلس الانتقالي وعيدروس وهاني والإمارات وأما الحوثي أخ كريم ابن اخ كريم !!
حقيقة مؤسفة نراها كل يوم !!!
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