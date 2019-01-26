شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: مسلحون يحاولون اقتحام أحد أكبر المعسكرات التابعة للتحالف في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حاول مسلحين ظهر اليوم اقتحام أحد أكبر معسكرات ألوية الدعم والإسناد التابع للتحالف العربي بالعاصمة عدن . ونقل موقع"الأمناء نت" أن مسلحين حاولوا اقتحام معسكر الشعب الكائن بمدينة الشعب على خط البريقة , الا ان قوات من أمن عدن عززت المكان, والقت القبض على عددا منهم , وفتحت الطريق العام بعد ان اغلقه المسلحين. ولم توضح المصادر هوية المسلحين , والاسباب التي دفعتهم لهذه الحادثة .

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