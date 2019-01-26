شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رئيس المجلس الانتقالي إثر تعرضة لنوبة قلبية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي ظهر يومنا هذا السبت الموافق 27 يناير 2019 العميد عبدربه محمد لشعب رئيس المجلس الانتقالي بمديرية المحفد بمحافظة أبين . وقال أقارب الفقيد "لشعب" أن الفقيد توفي إثر نوبة قلبية مفاجئة المت به ظهر اليوم . ويعتبر الفقيد "لشعب" من الشخصيات الاجتماعية التي تحضى بقبول مجتمعي بالمديرية .ويعتبر لشعب من القيادات العسكرية التي لها دور كبير في مواجهات المد الحوثي في الجنوب كما أنه من المؤسسين الاوائل للمقاومة الجنوبية . وقد رفعت السلطة المحلية بمديرية المحفد خالص التعازي القلبية في وفاة العميد

وجاء في نص التعزية : ببالغ الحزن والمواساة وبقلوب مؤمنة بقضا الله وقدره تلقينا نبأ وفاة المغفور له باذن الله تعالى العميد/ عبدربه محمد لشعب رئيس المجلس الانتقالي بالمديرية . وبهذا المصاب الجلل نتقدم بصادق التعازي والمواساة إلى اخوته سعيد واحمد محمد لشعب وكافة آل حدبان سائلين المولى العلي القدير ان يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان .

انا لله وانا اليه راجعون

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة رئيس المجلس الانتقالي إثر تعرضة لنوبة قلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.