شكرا لقرائتكم خبر عن مجزرة وحشية حوثية ضد المدنيين بحجّة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قتل وأصيب العشرات من المدنيين اليمنيين، السبت، بقصف مدفعي حوثي، على مخيم للنازحين، في مديرية حرض، بمحافظة حجة، شمال غرب اليمن.

وقال ناشطون إعلاميون، إن عشرة مدنيين على الأقل قتلوا، وأصيب نحو ثلاثين آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال، فجر اليوم، في قصف مدفعي لميشيات الحوثي على مخيم نازحي "بني الحداد"، في حرض بحجة.

وافادت مصادر، إن أعداد الضحايا مرشح للزيادة نظر الإصابات البالغة في النازحين من أسرة بني الحداد، مؤكداً سقوط نساء وأطفال في الحادثة.

وعادة ما يشن الحوثيون قصفا على تجمعات للنازحين، في أكثر من محافظة يمنية، وسط صمت منظمات حقوق الإنسان المهتمة.

