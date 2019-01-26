رئيس الوزراء: على المجتمع الدولي أن يُلزم الميليشيات بالحديدة

أكد رئيس الوزراء، الدكتور، معين عبدالملك، ضرورة التركيز على آلية إعادة الانتشار في الحديدة، على أن تُلزم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مليشيا التمرد والانقلاب الحوثية بإظهار جديتهم والتزامهم بتنفيذ الاتفاق والالتزام بوقف إطلاق النار وإزالة المظاهر المسلحة ووقف عمليات التحصين والدفاعات العسكرية، وأن ينصاعوا إلى كافة بنود اتفاقات اسوتوكلهم بانسحاب الميليشيا الحوثية من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

جاء ذلك خلال لقاءه، اليوم السبت، في العاصمة المؤقتة عدن، محافظ محافظة الحديدة و أعضاء الجانب الحكومي في لجنة إعادة الانتشار في محافظة الحديدة، برئاسة اللواء الركن صغير عزيز، واللواء الركن محمد مصلح عيضة، والعميد أحمد علي الكوكباني، والعميد الركن صادق عبدالله دويد.

واطلع رئيس الوزراء على إحاطة حول أعمال وجهود لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة ، التي انبثقت عن اتفاقات السويد، ويرأسها كبير مراقبي الأمم المتحدة الجنرال باتريك كاميرت.

وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فقد نوه رئيس الوزراء إلى حجم الوضع الإنساني المؤسف الذي يعانيه أبناء الكثير من المناطق المتضررة في الحديدة من نتائج الحرب التي فرضتها مليشيا الحوثي .. مشددا على ضرورة التوصل إلى اتفاق حقيقي لفتح الطرق والممرات وذلك لضمان وصول المساعدات الإنسانية خاصة للمناطق الأكثر تضررا.