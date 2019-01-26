استشهاد امرأة وطفليها بانفجار لغم أرضي زرعته المليشيا في الشريجة بتعز

استشهد امرأة وطفليها اليوم السبت بانفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية الشريجة بمحافظة تعز جنوب غرب البلاد.

وقالت مصادر "الخليج 365" إن إمرأة وطفليها بانفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي الانقلابية شمال الشريجة بمحافظة تعز.

وكان 5 من رجال الجيش الوطني استشهدوا امس الجمعة بانفجار لغم أرضي أثناء محاولتهم إسعاف مدنيين وقعوا في حقل ألغام زرعته مليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة البيضاء وسط البلاد.

وقالت مصادر "الخليج 365" إن خمسة جنود استشهدوا بانفجار لغم حوثي أثناء محاولتهم إنقاذ أسرة انفجر بسيارتها لغم زرعته مليشيا الحوثي بمنطقة حوران شمال محافظة البيضاء.

وأكدت المصادر إن لغم أرضي انفجر بسيارة مدنية مما أسفر عن استشهاد أحد أفراد الأسرة وإصابة آخرين قيما استشهد 5 من رجال الجيش الوطني أثناء محاولتهم إسعاف الجرحى بعد انفجار لغم حوثي آخر في المكان ذاته.

وكان مواطن استشهد اليوم الجمعة اثر انفجار لغم ارضي زرعته ميليشيا الحوثي الإنقلابية في الدريهمي جنوب الحديدة.

وفي محافظة الجوف استشهدت امرأة اثر انفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي الإنقلابية شمال شرق المحافظة.

وعن جرائم الألغام قالت منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية في تقرير لها بعنوان "الناس في اليمن محاصرون بالألغام" نشرته منتصف يناير الجاري، أن الضحايا الرئيسيين الذين طالتهم الأخطار القاتلة للألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي في اليمن لم يكونوا سوى المدنيين الذين تعرضوا للقتل أو فقدان الأطراف أو التشوهات التي ستبقى تلازمهم مدى الحياة.

وأوضحت المنظمة، إن مليشيا الحوثي الانقلابية زرعت آلاف الألغام والعبوات المتفجرة يدوية الصنع بين الطرقات والحقول في محافظتي تعز والحديدة، بهدف منع تقدم قوات الجيش اليمني.

ووفقا للتقرير، لم تنحصر مأساة الألغام التي زرعتها المليشيا على القتل والتشوهات، إذ تعدتها إلى عقوبة مضاعفة تمثلت في حرمان سكان المنطقة من سبل رزقهم، بعد أن هجروا حقولهم الزراعية التي زرعت بالألغام منعاً لتقدم القوات العسكرية.

وأشار التقرير إلى أن المنطقة الزراعية الواقعة بين المخا وخطوط القتال تُزرع وتحصد قبل الحرب، لكن البلدات والقرى القريبة من مناطق القتال مثل حيس ومفرق المخا، قد فقدت بعضاً من سكانها الذين فروا هرباً من القتال.

وقالت رئيسة بعثة أطباء بلا حدود في اليمن كلير هادونج: "يعاقب الناس الذين يعيشون هنا عقوبةً مضاعفة، فالألغام لا تنفجر في أطفالهم فحسب، إنما تحرمهم من زراعة حقولهم، فقد فقدوا مصدر دخلهم وكذلك قوت أسرهم".

وأكد التقرير، أن الألغام تخلف أجيالاً من المشوهين وتبعاتٍ لا تقف عند الأسر فحسب إنما تتعداها إلى المجتمع ككل، مرجحة أن يصبح ضحاياها أناس أكثر اعتماداً على المساعدة وأكثر عزلة، كما أنها تجعل من زراعة الحقول وحصادها أمراً مستحيلاً، مما يسبب أضراراً مادية مباشرة على أهالي المنطقة.

وذكر التقرير أن معلومات المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في اليمن، تشير إلى أن الجيش اليمني قام خلال الفترة بين 2016 و2018 بنزع 300 ألف لغم، وتشكل هذه الكمية المهولة من الألغام خطراً مستداماً على حياة المدنيين، يتضاعف مع تعمد مليشيا الحوثي زراعة ألغام محرمة دوليا بشكل عشوائي.



