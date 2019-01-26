الارياني يدين مجرزة المليشيا بحق النازحين في حجة

أدان وزير الإعلام، معمر الإرياني، ما وصفه بـ ” المجزرة البشعة ” التي ارتكبتها المليشيا الحوثية الإيرانية في مخيم النازحين بقرية شليلة مديرية حرض محافظة حجة .

وقال الارياني على حسابه في تويتر:"إن هذا الاستهداف يأتي ضمن مسلسل جرائم المليشيا، التي ترتكبها بحق المدنيين منذ انقلابها على الدولة وتؤكد استمرارها في التصعيد”.

وكانت مليشيا الحوثي قد استهدفت مخيم النازحين بقرية شليلة مديرية حرض محافظة حجة، وراح ضحية هذا الاستهداف 8 مدنيين من الأطفال والنساء.

وأدان مركز سلمان للاغاثة المجزرة الحوثية بحث النازحين مهيباً بالأمم المتحدة ومنظماتها والمجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم أمام هذه الجريمة الإنسانية التي أقدمت عليها المليشيا الحوثية وانتهكت خلالها كل المبادئ الدولية وحقوق الإنسان وتكرار هذه الأفعال غير المسؤولة في الاعتداء على الأمنيين من الأطفال والنساء وكبار السن وترويعهم في مخيمات النزوح.