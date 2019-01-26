نادي الخريجين ينظم ورشة عمل حول متطلبات سوق العمل بالمكلا

نظم نادي الخريجين، اليوم السبت، ورشة عمل حول متطلبات سوق العمل بمدينة المكلا محافظة حضرموت، جنوب شرق البلاد .

وفي افتتاح الورشة أشار وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة الدكتور سعيد العمودي الى أهمية تنفيذ هذه الورشة التي ستضع الرؤية الواضحة وتحدد احتياجات سوق العمل وإيجاد برامج تدريبية تسهم في تحسين متطلبات سوق العمل .. مؤكداً على اهمية معرفة تلك الاحتياجات الخاصة بسوق العمل بهدف خلق علاقة متوازنة بين مخرجات الجامعات والمعاهد وسوق العمل.

من جانبه أستعرض رئيس نادي الخريجين سعيد باريان اهداف النادي الذي يعمل وفق منهجية تنبع من مواءمة الاحتياجات الفعلي لخريجي الجامعات والمعاهد وحصر بيانات الخريجين من أبناء حضرموت من مختلف الجامعات للعمل على صقل مهاراتهم وخبراتهم من خلال برامج تأهليه تقوم على الاحتياج الفعلي تقودهم للعمل في الميدان.

وناقشت الورشة التي شارك فيها 60 خريجاً وخريجة من الجامعات خمس أوراق تمحورت الورقة الاولى مدى تجاوب برامج التعليم الفني والتدريب المهني والجامعي مع متطلبات التنمية وسق العمل، والورقة الثانية مواءمة مخرجات التعليم الجامعي لسوق العمل في حضرموت .

واستعرضت والورقة الثالثة دور صندوق تنمية المهارات في تأهيل الخريجين لسوق العمل والورقة الرابعة الى المهارات والخبرات المطلوبة لسوق العمل والورقة الخامسة تحديات مرحلة ما بعد التخرج.