مركز سلمان يدين استهداف المليشيا لمخيم نازحين في حجة

أدان مركز سلمان اليوم السبت ما قامت به مليشيا الحوثي من استهداف لمخيم نازحين بمحافظة حجة شمال غرب البلاد.

وكانت مليشيا الحوثي الارهابية قد استهدفت مخيم نازحي قرية شليلة في مديرية حرض بمحافظة حجة بقذائف عشوائية اسفرت عن استشهاد واصابة مدنيين بينهم نساء واطفال.

واكد المركز في بيان نشرته وكالة واس، انه يواصل متابعة تطورات هذا الحدث مع السلطة المحلية اليمنية..مندداً بالجريمة الإنسانية البشعة التي لم تراع مبادئ حقوق الإنسان ولا القانون الإنساني الدولي..مهيباً بالأمم المتحدة ومنظماتها والمجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم أمام هذه الجريمة الإنسانية التي أقدمت عليها المليشيا الحوثية وانتهكت خلالها كل المبادئ الدولية وحقوق الإنسان وتكرار هذه الأفعال غير المسؤولة في الاعتداء على الأمنيين من الأطفال والنساء وكبار السن وترويعهم في مخيمات النزوح.

ودعا مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية في بيانه الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها الإنسانية والاجتماعية ضد هذه الجرائم الحوثية التي عاثت في اليمن وأهله بالفساد.

الجدير ذكره ان مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة ايرانياً قد ارتكبت ، اليوم السبت ،مجزرة جديدة في حق النازحين بمحافظة حجة اسفر عن استشهاد ثمانية وأصيب أكثر من 27 معظمهم من الأطفال والنساء.