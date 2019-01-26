الرئيس هادي يطلع هاتفياً على انتصارات الجيش والمقاومة في محور مران

أجرى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، صباح الْيَوْمَ، اتصالاً هاتفياً بقائد لواء العروبة العميد الركن عبدالكريم السدعي، وذلك للوقوف على النجاحات والانتصارات التي يحققها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف الجبهات ومنها محور مران التي تتعزز انتصاراتها وإلحاق الهزائم المتوالية بالميليشيات الحوثية الإيرانية ومن يواليها.

ووفقاً لوكالة سبأ الشرعية ، عبر الرئيس، عن خالص تعازيه للعميد السدعي في استشهاد ابن أخيه،عبدالوهاب عوبل السدعي.. مثمناً التضحيات التي يقدمها حماة الوطن لنصرة اليمن الاتحادي الجديد.

وترحم الرئيس، على شهداء الوطن الذين قدموا دمائهم الزكية في سبيل العزة والكرامة والحرية والانتصار لإرادة الشعب اليمني على قوى الكهنوت والطغيان من ميليشيات الكهنوت الحوثية الإيرانية .. متمنيا الشفاء العاجل للجرحى ومن نصر إلى آخر حتى استعادة الدولة اليمنية كاملة وتطهيرها من دنس الكهنوت.

من جانبه عبر العميد السدعي، عن سروره بهذا الاتصال واهتمام فخامة الرئيس الدائم بحماة الوطن في مختلف الجبهات .. لافتاً إلى جملة الانتصارات المحققة من خلال المناطق التي تم تحريرها في مديرية حيدان وقبلها الملاحيظ وصولاً إلى المزوق باتجاه حجة.