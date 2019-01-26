شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة سعودية تعرض 5 مليون ريال سعودي مقابل زواجها من شاب يمني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت فتاة سعودية دفع مبلغ 5 ملايين ريـال سعودي لمن يتزوجها من الشباب اليمنيين. واوضحت السيدة (ن.م.ع) ان هاجس الزواج هو ما يؤرقها خصوصا بعد فشل زواجها الاول بسبب جشع زوجها السابق وطمعه وحبه للمال .

وبررت اختيارها للشاب اليمني تحديداً للعروبة والشهامة التي يتمتع بها شباب هذا البلد وتقديسهم الكبير للزوجة .

وأضافت في تغريدة على حسابها بموقع تويتر، يوم أمس : لايهمني في الوقت الحالي كون الزوج يبحث عن مالي أولا فأنا أبحث عن رجل يقدر العشرة الزوجية وواجباتها.. فأنا على استعداد ان اتزوج شاب و أدفع له 5 ملايين ريـال ويسكن معي في فيلتي الخاصة.

ودعت السيدة من يريد التقدم للزواج منها أن يرسل رسالة عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني مرفقا بها هاتفه الشخصي، لكي تتصل به في حال وافقت على الزواج منه.

ولم يتسنى لنا التأكد من حقيقة التغريدة وما اذا كانت فتاة حقيقية تقف وراء العرض.