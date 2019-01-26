شكرا لقرائتكم خبر عن المعمري غادر غاضبا، والبركاني طالبه بإنهائها.. تفاصيل "عزومة غداء" دعا إليها حمود الصوفي وكلمة مستفزة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر إعلامية إن حمود الصوفي- محافظ تعز الأسبق دعا مسؤولين يمنيين في القاهرة إلى وليمة غداء أمس الجمعة.

وذكرت المصادر أن الصوفي، وأثناء تناول الغداء قام خطيبا في الجمع عن مستجدات ما يحدث في اليمن.

وقارن الصوفي بين المقاومة والحوثيين بالقول "العصابات الخارجة عن الدولة" فيما صاح المعمري، محافظ تعز السابق، منتقدا وغادر القاعة غاضبا.

وامتلأ الضجيج في القاعة مع تناول الغداء، حيث، وبحسب مصادر حضرت المأدبة، بدا الجميع منشغلا عن هرطقات الصوفي.

وقد دفع هذا التجاهل بـ"البركاني" عضو كتلة المؤتمر لمطالبة "الصوفي" امام الحضور بإنهاء حديثه فورا.

يذكر أن هناك تحركات مشبوهة لأعضاء المؤتمر في القاهرة، في محاولة لإعادة ترميم الحزب الذي غدا بيدقا بيد الحوثيين، وترتيب أوراقه بقيادة أحمد علي صالح، والذي لا يزال يعارض بشدة من بعض الأعضاء، لعل أبرزهم أحمد الصوفي السكرتير الصحفي للرئيس السابق.